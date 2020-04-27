Правительство уволило главу Офиса финансового контроля

Офис финансового контроля был создан в Украине в декабре 2019 года на базе Государственной аудиторской службы, и его возглавил Игорь Буграк.

Кабинет министров Украины уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля. Читайте такжеДокументы принимают только день: правительство объявило “срочный” конкурс на нового главу налоговой Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина от 24 апреля, опубликованном на сайте правительства. "Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности председателя Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 закона Украины "О государственной службе", - сказано в документе. Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров создал новый орган - Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы. Офис осуществляет анализ информации об использовании государственных ресурсов и проводит контрольные мероприятия по высокорисковым операциям. Деятельность Офиса финансового контроля проводится под руководством министра финансов. Новосозданный орган возглавил Игорь Буграк.

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