В ноябре текущего года жителям некоторых домов Киева прислали платежки с долгом.

В ноябре 2021 года жители некоторых домов Киева получили неожиданные платежки, в которых указан долг в размере почти тысячи гривень.

Так, в квитанции от ТОВ "Домофон Плюс", которую получили жители домов в Подольском районе Киева, тысяча была насчитана за использование домофона, которого в этих домах нет.

"Последний раз у нас был установлен домофон лет пять назад. Так как район не очень благополучный, всегда найдутся те, кто захочет вломиться в подъезд, и наличие домофона им не помешает. Были ситуации, когда даже дверь выбивали. Но дверь в парадное остается распахнутой. Поэтому для меня странно, что спустя столько лет пришли платежки на оплату того, чего у нас нет уже много лет нет", - рассказал УНИАН житель одного из домов.

В ответ на жалобы жителей и требования разобраться в ситуации коммунальщики порекомендовали писать в свободной форме заявление на почту, которая указана на платежке. При этом важно в таких письмах указывать, на протяжении какого времени в доме отсутствует домофон и потребовать аннулировать подобный долг.

Читайте такжеС 1 декабря в Украине изменят размер минимальной пенсии"Мы коллективно звонили в коммунальные службы, писали заявления. Но ответа никакого не пришло. Так что мы даже не знаем, списали нашему подъезду долг или нет. При этом нас уверили, что домофона в ближайшее время так и не будет, хотя инициатива установить его снова от жильцов исходила", - говорит киевлянка.

Напомним, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец сентября 2021 года уменьшилась на 2,2% по сравнению с августом – до 61,5 млрд грн.

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Автор: Диана Могилевич