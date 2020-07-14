Новая система пенсионного обеспечения - почему она не сработает

Так уж повелось в Украине, что каждая новая власть пыталась реформировать пенсионную систему страны. Стареющее население и вечный дефицит средств в Пенсионном фонде подталкивали чиновников искать варианты, как обеспечить достойную старость более 11 миллионам пожилых украинцев.

Все эти годы Пенсионный фонд нашей страны финансировался из государственного бюджета, в то же время, многие страны с успешными примерами пенсионного реформирования нашли возможности эффективного привлечения личных средств граждан на пенсионные счета. Причем, пенсионные фонды стали для своих стран крупнейшими внутренними инвесторами.

Со сменой власти в Украине вновь заговорили о необходимости очередной пенсионной реформы. И сейчас вплотную приблизились к этому: в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение второго уровня пенсионной системы – общеобязательного накопительного пенсионного страхования. И чиновники, и парламентарии хотят запустить второй уровень уже в следующем году и внедрить обязательные накопительные пенсии.

Накопительные пенсионные счета

Данная инициатива предусматривает создание для каждого работающего украинца накопительного пенсионного счета в негосударственных пенсионных фондах, средства на который ежемесячно будут поступать путем обязательных начислений с заработной платы работника.

Причем отчисления должны вноситься как работником, так и работодателям, в равных долях. Активными участниками такой системы должны стать негосударственные пенсионные фонды, на счетах которых и будут оседать аккумулируемые средства. При этом предполагается, что средства должны будут инвестироваться с целью, если не приумножить накопления, то защитить их от обесценивания инфляцией.

Подобная инициатива выглядит перспективной, ведь Пенсионный фонд давно дотируется из бюджета – только в 2020 году дотация из госбюджета составит 173 миллиарда гривень, пенсионеров в Украине становится с каждым годом все больше, а демографические прогнозы выглядят все более пессимистичными. По данным ООН, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения.

Эксперты говорят, что уже в ближайшее десятилетие менее половины украинцев пенсионного возраста смогут рассчитывать на пенсию в соответствии с уровнем ранее получаемой зарплаты, остальным же «светит» только минимальная пенсия. С 1 июля это – 1712 гривень.

Шквал критики

В таких условиях властям действительно необходимо принимать меры по реформированию пенсионной системы. Однако предложенный законопроект вызвал шквал критики со стороны многих экономистов и чиновников, которые приводят весомые аргументы о необходимости доработки, или и вовсе кардинального изменения существующей инициативы.

При внедрении новых реформ обычно ссылаются на положительный опыт других стран, в которых подобные инициативы успешно применяются на практике. Однако в случае со вторым уровнем пенсионной системы все иначе.

Так, против введения второго уровня пенсионного обеспечения в Украине выступает и Международная организация труда (МОТ) с учетом негативного опыта других стран, внедривших у себя накопительную систему. Отмечается, что приватизация пенсионной системы не привела к увеличению уровня охвата пенсиями, а их размер даже сократился.

При этом государство утратило рычаги управления, перешедшие к частным пенсионным фондам, административные расходы которых на управление инвестируемыми средствами достаточно высоки.

Директор Института развития территорий Юрий Ганущак рассказал о невыгодности накопительной пенсионной системы, ссылаясь на негативный опыт других стран.

"Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать в ресурсы 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет - глобальный кризис, и обесцениваются, прежде всего, долгосрочные вложения. Кроме того, для контроля нужен серьезный государственный аппарат, и фонды хотят заработать. Обязательная накопительная система - это примерно 7 процентов от всех вкладов людей, это очень дорого ", - сказал Ганущак.

По его словам, во всем мире люди переходят на условно накопительную систему, "которая имеет накопительные и солидарные позитивы".

"Солидарные никого не обанкротят, плюс всегда сохраняется соотношение между тем, сколько зарабатывал, и тем, сколько получаешь на пенсии. Мы сейчас копируем худшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались ", - заявил Ганущак.

По словам национального координатора Международной организации труда в Украине Сергея Савчука, 18 из 30 стран, внедривших обязательную накопительную пенсионную систему, отменили ее приватизацию.

"Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей", - отметил Савчук.

Уровень жизни большинства украинцев на данный момент не предусматривает возможности еще больше "отщипывать" от доходов в попытке обеспечить более обеспеченное будущее. Так, директор социальных программ Центра Разумкова Людмила Шангина считает, что при такой минимальной заработной плате, которая существует в Украине, вводить обязательное пенсионное накопление нереально.

"Пенсия является производной от заработной платы. Сначала должна быть повышена цена труда, а уже потом - все пенсионные реформы. С чего людям откладывать деньги? А второе - это вопрос доверия к власти. Нет ответа, куда эти деньги откладывать. Кто будет гарантировать их сохранность и приумножение? " - отметила Шангина.

Куда инвестировать пенсионные средства?

Еще один проблемный вопрос – инвестирование пенсионных накоплений. Перспективы инвестирования денег будущих пенсионеров – более сотни миллиардов гривен ежегодно – остаются неясными, ведь если их просто хранить на счетах, то инфляция за долгие годы обесценит все накопления граждан.

Мнение о том, что предлагаемый вариант накопительной пенсионной системы не сможет работать в Украине, высказала также замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Сейчас накопительная система второго уровня — это абсолютное зло, нельзя, чтобы правительство это приняло, депутаты это приняли. Это работает в странах, где есть верховенство права. Эти средства просто некуда вкладывать, в Украине нет финансовых инструментов, куда можно было бы инвестировать", — сказала она.

Эксперт считает, что деньги людей при этой системе не будут защищены должным образом.

"То, что солидарная система не работает – это неверное мнение, поддерживаемое людьми, которые считают, что как только в Украине появятся длинные деньги, то сразу же появится фондовый рынок. Это не так, он появится, когда будет верховенство права, и права инвесторов будут защищены. Пока мы и наши средства не защищены", — заявила она.

Глава Федерации металлургов Сергей Беленький также отметил две проблемы предлагаемой накопительной системы: увеличение и хранение накапливаемых средств.

"В деньгах это будет около 100 миллиардов гривен ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, не известно... Как их защитить от инфляции, как компенсировать административные расходы на управление этими средствами. Это нужно зарабатывать не менее 15 процентов годовых в гривне. Это непросто", - отметил Беленький в ходе заседания Федерации работодателей Украины.

Нагрузка и риски

Украинцы должны понимать, что за введение второго уровня накопительной пенсионной системы должны будут заплатить они сами, причем никаких гарантий получить накопленные средства обратно, через десятки лет, нет. Об этом предупреждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, согласно законопроекту, каждый работник будет дополнительно платить от 2 до 7 процентов собственной заработной платы. Одновременно, увеличивается фискальная нагрузка на предприятия. А они, соответственно, будут пытаться переложить ее на сотрудников. При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления - обязательны), никакой ответственности за их сохранность не несет.

"Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?", – отмечает экономист.

Отдельно он обращает внимание на текущую ситуацию в Украине и мире. Ведь по прогнозам падение ВВП страны в 2020 году составит от 4 до 7 процентов. В такой ситуации подобные проекты начинать не следует, убежден Пендзин, ведь их следствием станет дополнительное уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности отечественных предприятий.

Пенсионная реформа в Украине назрела уже давно, и о благосостоянии граждан, выходящих на пенсию после долгих лет труда на благо страны, необходимо думать уже сейчас и предлагать эффективные пути решения проблемы нехватки средств на жизнь пожилым гражданам.

Однако, если предлагаемые законодательные новшества вызывают столько ожесточенных споров и справедливых замечаний, вероятно, стоит принять во внимание аргументы всех сторон и искать компромисс и лучшее решение.

Ведь в случае продавливания законопроекта без оглядки на критику неизвестно, кто ответит, если в результате пенсионеры не получат свои деньги, накапливаемые в течение десятилетий. Остается надеяться, что к этому времени правоохранительная система начнёт наказывать голословных политиков и чиновников, открывающих «ящик Пандоры» и отдающих десятки миллиардов денег украинцев в управление нескольким частным лицам без никаких гарантий сохранности.

Екатерина Жирий