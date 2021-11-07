По словам клиента, с последствиями технического сбоя не могут разобраться в течение трех дней.

Клиент monobank пожаловался на невозможность пользоваться собственными деньгами из-за возникшего технического сбоя.

Об этом идет речь в отзыве о банке на сайте"Минфин".

В субботу, 6 ноября, он сообщил, что уже третий день не может пользоваться деньгами - их сумма даже не отображается в мобильном приложении.

"Новая карта не активировалась, а старая является неактивной и в приложении пишет, что произошел технический сбой! На горячей линии говорят, что 3-й день этим занимаются эксперты. Оставил заявку на активацию карты или на получение новой, но их служба, вижу, на это забила. На этой карточке все деньги, и я даже в магазине не могу ничего купить, сколько еще я должен ждать, чтобы мне отдали мои деньги?", - пишет возмущенный клиент.

В ответ представитель monobank пообещал связаться с мужчиной.

"Мы понимаем, что ситуация крайне неприятная. Для проверки информации, мы написали вам в личные сообщения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее другой клиент monobank указал на странные действия с его картой: в банке проблему признали.

Уже известно, что monobank вскоре запускает свои первые банкоматы. Один из его основателей даже показал на фото, как именно они будут выглядеть.

Автор: Юрий Годован