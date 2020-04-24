Нефедов показал новый герб таможенной службы, которым интересовались СБУ и ГБР

Нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского союза элементы, поэтому обновленная таможня инициировала разработку нового герба, флага и форменной одежды для своих сотрудников.

Государственная таможенная служба обнародовала изображение нового герба ведомства, за разработку которого Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводили обыски в офисе ДМС 23 апреля.

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Изображения на своей странице в Facebook разместил глава ГМС Максим Нефедов.

"Невозможно не рассказать про новый герб Таможни, когда им интересуются правоохранительные органы - СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тысяч гривень (содержит не только герб). Пока ждем его утверждения, в том числе Президентом, расскажем про концепцию его создания", - пишет Нефедов.

Нефедов сообщает, что нынешний герб Таможенной службы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского союза элементы, поэтому обновленная таможня инициировала разработку нового герба, флага и форменной одежды для своих сотрудников.

На новой символике изображены Золотые ворота (как место дислокации таможни времен Киевской Руси), ключи и трезубец.

Как сообщал УНИАН, накануне Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыски в офисе Государственной таможенной службы и изъяли копии документов по выполнению услуг по разработке символики таможни стоимостью в 30 тысяч гривен. В Гостаможслужбе называют обыски политически мотивированными.

24 апреля Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.