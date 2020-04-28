НБУ ограничил денежные переводы на карту без идентификации отправителя (видео)
13:55, 28 апреля 2020Финансы
461 0
Новый закон предусматривает обязательную идентификацию личности при переводе средств суммой от 5 тысяч гривень и выше.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины в три раза ограничил денежные переводы на банковский счет или карту без идентификации отправителя.
Читайте такжеСегодня в Украине вступили в силу новые правила финмониторинга (видео)
Об этом сообщает ТСН.ua.
Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей 5 тысяч гривень, а в некоторых случаях – необходимость подтверждения происхождения доходов.
Отмечается, что ранее без паспорта на банковские счета можно было положить в три раза больше.
Новые нормы закона не коснутся уплаты коммуналки, налогов, штрафов и уплату кредита до 30 тысяч гривень.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
Нацбанк ограничил денежные переводы на банковский счет или карту без идентификации отправителя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter