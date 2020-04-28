НБУ ограничил денежные переводы на карту без идентификации отправителя (видео)

Новый закон предусматривает обязательную идентификацию личности при переводе средств суммой от 5 тысяч гривень и выше.

Национальный банк Украины в три раза ограничил денежные переводы на банковский счет или карту без идентификации отправителя.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей 5 тысяч гривень, а в некоторых случаях – необходимость подтверждения происхождения доходов.

Отмечается, что ранее без паспорта на банковские счета можно было положить в три раза больше.

Новые нормы закона не коснутся уплаты коммуналки, налогов, штрафов и уплату кредита до 30 тысяч гривень.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала: