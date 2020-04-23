Страхование и туризм: названы самые непопулярные вакансии во время карантина (инфографика)

Первенство по количеству резюме занимают соискатели с опытом работы не менее 3 лет.

В список самых непопулярных специальностей в Украине, по которым в апреле было подано менее 1% резюме, вошли страхование, туризм, отельно-ресторанный бизнес, салоны красоты и фитнес.

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Об это сообщается в релизе кадрового портала hh.ua/grc.

По данным релиза, на рынке труда в Украине в апреле сохраняется высокая активность соискателей, которая прослеживалась с самого начала карантина.

Так, в структуре спроса со стороны соискателей в начале второго месяца карантина в наиболее востребованные сферы входят «Информационные технологии», «Продажи», «Высший менеджмент», «Маркетинг», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Производство», «Сельское хозяйство», «Бухгалтерия». В этих сферах активно ищут работу.

«При этом, если в течение последних нескольких лет среди соискателей наиболее активными были молодые специалисты и кандидаты без опыта в нужной им специальности, то в апреле эта категория соискателей переместилась на пятое место по количеству резюме», - отмечается в релизе.

Сообщается, что сохранилась высокая активность в профсфере «Высший менеджмент». Так, в ТОП-5 специализаций по количеству резюме вошли «Продажи», «Производство», «Антикризисное управление», «Управление малым бизнесом» и «Управление закупками». Ощутимо выросло количество резюме, которые разместили маркетологи и PR-менеджеры - за период каратина их стало больше на 72%. Активнее ищут работу и представители профсферы «Административный персонал»: соискатели интересуются вакансиями операторов call-центров, специалистов по вводу данных, переводчиков, водителей.

В разрезе опыта, как и в начале карантина, первенство занимают опытные соискатели. Так, на специалистов, декларирующих минимум 3 года опыта, приходится 80% резюме.

Еще больше вырос спрос на дистанционную работу. Если в феврале, до карантина, на такой формат работ было направлено 15% резюме, то в апреле свое желание работать удаленно отмечал каждый пятый соискатель (20%).

Кроме того, в начале второго месяца карантина среди резюме сохранялась гендерная диспропорция: на соискателей-мужчин приходилось 62% резюме, а на женщин - 38%. Тогда как еще в феврале они были представлены более равномерно: 53% мужчин и 47% женщин.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров ввел общенациональный карантин, который позже был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

За первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

Справка УНИАН. HeadHunter - международная компания интернет-рекрутмента. Компания "HeadHunter Украина" основана в 2004 году и представлена кадровым порталом hh.ua, который обладает одной из самых многочисленных баз резюме среди сайтов о работе. С помощью "HeadHunter Украина" более 30 000 компаний ищут специалистов из 28 профессиональных областей.

В 2019 году кадровый портал hh.ua провел ребрендинг и сменил название на grc в связи с трансформацией рынка труда.