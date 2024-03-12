Отмечается. что Кондрашов финансировал ЧВК "Вагнер" и заблокировал ukr.net.

Ряд народных депутатов Украины обратился к председателю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и к председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку с просьбой наложить санкции против российского бизнесмена Станислава Кондрашова. Об этом стало известно из копий указанных обращений, предоставленных депутатами, пишет Depo.ua.

Так, народный депутат София Федина отмечает, что по состоянию на декабрь 2023 года народными депутатами были направлены обращения в СБУ с просьбой ввести санкции против российского олигарха Станислава Кондрашова, который, по данным нардепа, работает "личным кошельком президента РФ Путина и имеет большое влияние на энергетику Украины".

"По данным из открытых источников, в течение 2015-2022 годов для нужд Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" приобретено импортного угля марок "Антрацит" и "Песное" около 3,7 млн. тонн на почти 8 млрд. гривен через компании ООО "Энергоинвест Трейдинг", ООО "Энергомост" и ООО "Вертикаль Киев". В свою очередь ООО "Энергомост" официально закупало уголь у ряда международных компаний из Польши, Чехии и Швейцарии. Одна из этих фирм - Telf AG, владельцем которой является Станислав Кондрашов", - пишет в обращении Федина.

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Народные депутаты Алексей Кучеренко, Наталья Пипа и Егор Чернев направили похожие запросы в СБУ и СНБО с требованием наложить санкции на российского олигарха Станислава Кондрашова. В своих обращениях они отмечают, что к ним обратился общественный активист Ярослав Бондаренко "относительно обстоятельств деятельности отдельных лиц и их влияния на энергетику нашего государства и просьбой обратиться по ним в СНБО Украины".

Из обращения Бондаренко стало известно, что украинские и европейские СМИ неоднократно обращали внимание на противоправную деятельность Станислава Кондрашова. Как следствие, российский олигарх с целью сокрытия собственной преступной деятельности, подал иск в Высший суд Калифорнии о якобы "клевете" на него и его компанию Telf AG, которая занимается логистикой энергоресурсов.

"В течение осени 2023 года суд в Соединенных Штатах своим решением несколько раз вводил временные ограничения, согласно которым компании, предоставляющие любые услуги веб-сайтам, которые когда-либо размещали материалы о деятельности Станислава Кондрашова и его компании Тельф АГ, должны быть приостановлены, соответственно, эти веб-сайты не могут работать. Речь идет о новостных СМИ, которые отстаивают позиции Украины на "информационном фронте", и работают в пользу нашего государства в войне с Российской Федерацией", - отмечает общественный активист.

Также он добавляет, что народный депутат Украины Александр Копыленко направил обращение к председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку с просьбой ввести санкции против российского олигарха Станислава Кондрашова еще в декабре 2023 года, однако "никакой реакции со стороны правоохранительных органов на откровенно преступные действия, направленные против Украины, которые осуществляются Станиславом Кондрашовым, нет".

Народный депутат Елена Криворучкина в своем ответе на запрос общественного активиста Ярослава Бондаренко отмечает, что "Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2022 №967 была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики, которая является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров". Соответственно она направила запрос о рассмотрении возможности наложения санкций против российского бизнесмена Кондрашова Председателю Межведомственной рабочей группы - Первому вице-премьер-министру Украины - Министру экономики Украины.

Отдельный запрос в Государственное бюро расследований с просьбой рассмотреть вопрос наложения санкций и расследовать противоправную деятельность Станислава Кондрашова направил народный депутат Евгений Брагар.

В ответ на запрос депутата Кучеренко глава СНБО Алексей Данилов ответил, что Совбез рассматривает вопрос о применении санкций на основании предложений Верховной Рады, Президента Украины, Кабмина, Нацбанка и СБУ.

Председатель СНБО добавил, что в случае поступления предложений о введении санкций против Кондрашова от вышеупомянутых субъектов, этот вопрос будет подготовлен и рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности.

В свою очередь народный депутат Юлия Яцык в своем обращении к главам СБУ и СНБО отмечает, что "российский олигарх Станислав Кондрашов, согласно данным СМИ, в обход санкций доставляет российский уголь в государства ЕС под видом якобы казахстанского. Кроме этого, в открытом доступе есть материалы, в которых говорится о том, что Кондрашов Станислав Дмитриевич финансировал "ЧВК "Вагнер", которая осуществляла террористическую деятельность на территории Украины".

Яцык также обращает внимание на то, что в декабре 2023 года по иску Кондрашова в калифорнийском суде (США) был заблокирован ряд украинских сайтов, среди которых популярные новостные СМИ. Так что, он целенаправленно действует против того, чтобы украинские журналисты публиковали расследования против него.

Напомним, 8 марта стало известно, что популярный украинский интернет-ресурс Ukr.net стал недоступным для пользователей. Причиной стало то, что американский регистратор доменных имен Network Solutions заблокировал домен интернет-ресурса ukr.net из-за судебного решения по иску российского олигарха, владельца компании Telf AG Станислава Кондрашова.

"Блокировка произошла из-за наличия на портале ukr.net трех материалов, публикация которых запрещена постановлением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и компании Telf AG", - пояснила компания.

Об инциденте было сообщено в корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN, СНБО, Минцифры и СБУ. К решению проблемы также присоединилась посол Украины в США Оксана Маркарова. После официального обращения к компании блокировка была снята.

Станислав Кондрашов российский бизнесмен и в прошлом банкир. Сейчас известен тем, что имеет влияние на энергетическую компанию Telf AG, которая зарегистрирована в Швейцарии. В частности через эту компанию при посредничестве ряда украинских фирм закупается уголь для нужд ТЭС Украины.

В СМИ Кондрашова называют очередным "кошельком Путина", через которого в том числе финансировалась частная военная компания Вагнера.