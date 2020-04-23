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Нацбанк спрогнозировал очередные сроки получения денег от МВФ

15:37, 23 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров Международного валютного фонда новой программы сотрудничества, и Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США во втором квартале текущего года.

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Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе онлайн-брифинга.

"Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США во втором квартале. Во-первых, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета. Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки", - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд поддерживает намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса и уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы поддержки.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

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