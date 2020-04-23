Нацбанк снизил учетную ставку до пятилетнего минимума в 8% годовых

Правление Нацбанка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 24 апреля снижает учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд – после снижения в марте и январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.

Читайте такжеНБУ начинает публиковать еженедельные обзоры состояния банков

Как говорится в материалах НБУ, правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки из-за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребление и занятости населения.

Как и ранее, Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу года, и при этом не исключает возможности большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем регулятор ожидает сейчас.

Также сообщается, что следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 11 июня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 марта снизил учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых.

Регулятор планирует ускорить снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года с 9%, планируемых ранее. После постепенного снижения в этом году, ставка будет оставаться на уровне в 7% в 2021 и 2022 году.