Нацбанк продолжает упрощать валютный надзор

В частности, НБУ увеличил предельную сумму операций для упрощенного валютного надзора до 400 тысяч гривень.

Национальный банк Украины увеличил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, до 400 тысяч гривень (в эквиваленте) со 150 тысяч гривень.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, таким образом, регулятор привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренными в законе Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который вступает в силу 28 апреля.

Соответствующие изменения закреплены в постановлении правления регулятора от 27 апреля и вступают в силу 28 апреля.

"Это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков", - подчеркнули в пресс-службе.

Также отмечается, что центробанк урегулировал ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины. В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциям по продаже корпоративных прав и недвижимости.

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ подчеркнули, что вступление в силу с 28 апреля нового закона о противодействии отмыванию доходов не создает никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами.

Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей 5 тысяч гривень, а в некоторых случаях – необходимость подтверждения происхождения доходов.

Украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись либо проводить видеоидентификацию.