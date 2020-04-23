Нацбанк повысил прогноз роста цен в Украине до 6%

По прогнозу на 2021 год, инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона.

Национальный банк Украины повысил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

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Как говорится в материалах НБУ, в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но потом замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем.

Отмечается, что меры фискальной и монетарной политики, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции больше целевого уровня в текущем году.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до минимума за последние 6 лет - 4,1% в годовом выражении, опустившись ниже среднесрочного целевого ориентира НБУ на уровне 5%.