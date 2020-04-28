США вводят новые правила экспорта в Китай, Россию и Венесуэлу

Новые правила призваны ограничить доступ военных к американским технологиям.

США сообщили в понедельник, что введут новые ограничения на экспорт в Китай для того, чтобы вооруженные силы КНР не получили доступ к оборудованию для производства полупроводников и другим технологиям.

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По новым правилам, американские компании должны будут получать лицензии для продажи определенных товаров компаниям в Китае, которые поддерживают военных, даже если продукция предназначена для гражданского использования. Они также отменяют гражданское исключение, которое позволяет экспортировать определенные американские технологии без лицензии, пишет Рейтер.

Отношения США и Китая в последнее время ухудшились на фоне вспышки коронавируса.

Правила, которые были размещены для публичного ознакомления и будут опубликованы в Федеральном реестре во вторник, могут ударить по полупроводниковой промышленности и продажам запчастей и компонентов для гражданской авиации в Китай.

Изменения, также расширяющие список товаров, требующих лицензии, затронут Россию и Венесуэлу, но наибольшее влияние они окажут на торговлю с Китаем.

“Важно учитывать последствия ведения бизнеса со странами, которые в прошлом уже перенаправляли товары, закупаемые у американских компаний, для военных целей”, - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Базирующийся в Вашингтоне торговый юрист Кевин Вульф сказал, что изменение правил для Китая является ответом на его политику слияния военной и гражданской сфер: нахождение военного применения для гражданских товаров.

Изменение правил также обязывают американские компании декларировать весь экспорт в Китай, Россию и Венесуэлу, независимо от стоимости.

“Очевидно, что это сделано для того, чтобы дать правительству США больше информации о типах товаров, которые американские экспортеры отправляют в эти страны и их клиентам”, - сказал Даг Джекобсон, юрист, специализирующийся на торговле.

Еще одно изменение в правилах предполагает отмену исключений из гражданских лицензий для китайских импортеров и граждан Китая, а также других стран, включая Украину и Россию. Исключения касались некоторых интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, радаров, дорогостоящих компьютеров и других товаров.

Администрация также представила третье предлагаемое изменение, которое обязует иностранные компании, отправляющие определенные американские товары в Китай, запрашивать одобрение не только у своих правительств, но и у США.

Министерство торговли не знает экономических последствий введения реэкспортной лицензии и предоставит период для дачи комментариев, чтобы собрать информацию о предлагаемом изменении, сказал представитель ведомства.

Джон Нойфер, президент и глава Ассоциации полупроводниковой промышленности, сказал, что отрасль обеспокоена тем, что правила “излишне расширят контроль над экспортом полупроводников и создадут еще большую неопределенность для нашей отрасли в это время беспрецедентных глобальных экономических потрясений”.