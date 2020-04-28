Минфин впервые за месяц попытается продать гособлигации

Речь идет о гривневых ОВГЗ со сроком обращения 97 дней, а также двух аукционах по долларовым ОВГЗ со сроками обращения 169 и 252 дня.

Министерство финансов Украины назначило на вторник, 28 апреля, три аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Так, речь идет о гривневых ОВГЗ со сроком обращения 97 дней (первичное размещение), а также двух аукционах по долларовым ОВГЗ со сроками обращения 169 и 252 дня (дополнительное размещение).

Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Согласно данным на сайте Министерства финансов, решения не проводить торги принимались 10 и 31 марта, а также 7, 14 и 21 апреля.