Минфин уменьшил план для таможни на 9 миллиардов гривень, чтобы показать ее эффективность - Нефедов

Также он отметил, что в апреле таможня под его руководством собрала в общий фонд госбюджета 19,6 млрд грн, тогда как в мае, после его увольнения, только 18,6 млрд грн.

Министерство финансов Украины в мае текущего года уменьшило план для Государственной таможенной службы, по сравнению с апрелем, на 9,1 млрд грн, чтобы показать эффективность ее работы и перевыполнение плана.

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Об этом сообщил экс-глава таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в соцсети Facebook.

"Зашел на сайт Госказначейства. В апреле "неэффективный Нефедов" собрал в общий фонд госбюджета 19,6 млрд грн. В мае без меня таможня собрала на миллиард меньше - 18,6 млрд грн.

Зато сам план, по сравнению с апрелем, Минфин уменьшил на 9,1 млрд грн (!!!). Очевидно, была идея показать, что ранее план не выполнялся, а вот теперь как понесется. Но почему-то понеслось в обратном направлении", - написал Нефедов.

Также он отметил, что 22 мая в стране был введен адаптивный карантин и открыт целый ряд пунктов пропуска на границе, что должно было возыметь положительный эффект на объем таможенных поступлений в госбюджет.

"И вообще-то должен был быть какой-то отложенный спрос, накопленные товары должны заехать, в отличие от апреля", - добавил экс-глава таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, в конце мая бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обратился в суд с просьбой о восстановлении его в должности.

24 апреля Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Государственная налоговая служба официально заработала в Украине с августа прошлого года, а таможенная служба - с декабря.

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