Минфин намерен провести реформу налоговой и таможни

По словам главы Минфина, в ближайшее время будет назначен новый руководитель налоговой по упрощенной процедуре, а затем глава таможни, тогда как после завершения карантина будет проведен конкурсный отбор на эти должности по полной процедуре.

Министерство финансов Украины намерено скоро обнародовать концепцию реформирования налоговой и таможенной служб с учетом пожеланий бизнеса, экспертов и общественности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины со ссылкой на главу Минфина Сергея Марченко.

"Мы дорабатываем концепцию реформирования налоговой и таможни и соответствующие планы их реализации на основе обсуждений с представителями бизнеса, экспертами и общественностью. Скоро мы обнародуем наше видение реформирования этих служб", - приводятся в сообщении слова Марченко.

Кроме того, со ссылкой на главу Минфина отмечается, что в ближайшее время будет назначен новый руководитель налоговой службы по упрощенной процедуре, а затем глава таможни, тогда как после завершения карантина будет проведен конкурсный отбор на эти должности по полной процедуре, как это предусмотрено законодательством.

"В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности. В нынешней ситуации этот подход является оптимальным, поскольку позволит быстро усилить управленческую вертикаль для ведомств с тысячами служащих и откроет путь к действенным изменениям. После завершения карантина, как это предусмотрено законодательством, мы проведем конкурсный отбор - с привлечением экспертов и общественности", - цитирует пресс-служба Марченко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов запланирован на 28 апреля.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.