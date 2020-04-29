Миллиардные потери для бюджета: в Украине насчитали 600 фирм-схемщиков

Фирмы-схемщики с января 2019 сгенерировали около 75 млрд грн фиктивного налогового кредита.

На февраль этого года в Украине работали порядка шестисот транзитно-конвертационных центров из-за деятельности которых госбюджет ежемесячно недополучает порядка минимум 4 млрд грн.

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Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении редакции ZN.UA, и аутентичность которого подтвердил источник в ГНС.

По данным документа фирмы-схемщики с января 2019 сгенерировали порядка 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора, благодаря чему они смогли уплатить в госбюджет меньшие суммы. Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма убытков, нанесенных ими государству, за этот период составила 453 млн грн, в Киевской области 111 предприятий нанесли стране порядка 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из-за 127 фирм-"схемщиков" госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-го.

Издание отмечает, без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли. «Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, ведь они, в отличие от нас с вами, имеют неограниченный доступ к данным службы, системе электронного администрирования НДС и системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая, по идее, не должна пропускать "схемщиков", но пропускает регулярно. А потом эти же руководители закрывают глаза на возмещение "схемщикам" фиктивного НДС из госбюджета», - идет речь в статье.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.