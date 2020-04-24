Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов на $2 миллиарда

Прогноз сальдо сводного платежного баланса ухудшился до дефицита в 1,1 млрд долл.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз международных резервов на 2020 год до 27,2 с 29,3 млрд долл., что, тем не менее, превышает уровень конца 2019 года, когда резервы составляли 25,3 млрд долл.

Читайте такжеЗаробитчане перевели в Украину почти $16 миллиардов - Всемирный банк

Как сообщается в материалах НБУ, по новым оценкам международные резервы в 2021 году составят 28,6 млрд долл. (по предыдущему прогнозу – 31,6 млрд долл.), а в 2022 году – 28 млрд долл. (предыдущий прогноз – 32,3 млрд долл.).

Что касается сальдо сводного платежного баланса, то здесь регулятор ухудшил прогноз с профицита в 3,2 млрд долл. до дефицита в 1,1 млрд долл. При этом на 2021 год прогноз уже более благоприятный и ожидается профицит сводного платежного баланса в 0,6 млрд долл. (предыдущий прогноз – 1,6 млрд долл.), а в 2022 году – 1,3 млрд долл. (предыдущая оценка – 0,4 млрд).

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Набанка, украинская экономика сократится на 5% в 2020 году вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Национальный банк продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд. Регулятор планирует ускорить снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года. После постепенного снижения в этом году ставка будет оставаться на уровне 7% в 2021 и 2022 годах.