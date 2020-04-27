Выходные в мае: как будут работать банки на майские праздники в Украине
15:32, 27 апреля 2020Финансы
209 0
1 мая отмечается День труда, а 11 мая – официальный выходной в связи с празднованием Дня победы.
Выходные в мае / фото УНИАН
В мае отделения банков, кроме традиционных выходных – субботы и воскресения, не будут работать в пятницу, 1 мая, и в понедельник, 11 мая.
Читайте такжеМайские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходныеЭти два будних дня – официальные выходные.
Как известно, 1 мая отмечается День труда, а 11 мая – официальный выходной в связи с празднованием Дня победы.
Как сообщал УНИАН, в мае украинцы дважды переживут длинные выходные. Всего в последний месяц весны в Украине будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter