Выходные в мае: как будут работать банки на майские праздники в Украине

1 мая отмечается День труда, а 11 мая – официальный выходной в связи с празднованием Дня победы.

В мае отделения банков, кроме традиционных выходных – субботы и воскресения, не будут работать в пятницу, 1 мая, и в понедельник, 11 мая.

Читайте такжеМайские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходныеЭти два будних дня – официальные выходные.

Как известно, 1 мая отмечается День труда, а 11 мая – официальный выходной в связи с празднованием Дня победы.

Как сообщал УНИАН, в мае украинцы дважды переживут длинные выходные. Всего в последний месяц весны в Украине будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.