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Выходные в мае: как будут работать банки на майские праздники в Украине

15:32, 27 апреля 2020
Финансы
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Выходные в мае / фото УНИАН

Читайте такжеМайские праздники: на этой неделе украинцев ждут длинные выходныеЭти два будних дня – официальные выходные.

Как известно, 1 мая отмечается День труда, а 11 мая – официальный выходной в связи с празднованием Дня победы.

Как сообщал УНИАН, в мае украинцы дважды переживут длинные выходные. Всего в последний месяц весны в Украине будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.

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