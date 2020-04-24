Кабмин подтвердил увольнение глав Государственной таможенной и налоговой служб Нефедова и Верланова

Правительство уволило председателей Государственной таможенной и налоговой служб.

Кабинет министров Украины подтвердил информацию, озвученную народным депутатом Алексеем Гончаренко, об увольнении руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

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Как сказано в сообщении на правительственном портале, в пятницу, 24 апреля, на своем внеочередном заседании правительство воспользовалось своим правом и уволило главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова, а также председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Ранее эту информацию в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.