В обменниках подорожал доллар: свежие курсы

Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,35 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 24 апреля, выросла на 10 копеек - до 27,35 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,58 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 28,95 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,01 грн/долл., то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.