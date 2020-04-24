В обменниках подорожал доллар: свежие курсы
10:00, 24 апреля 2020Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,35 грн.
Стоимость евро снизилась до 29,58 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 24 апреля, выросла на 10 копеек - до 27,35 грн за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,58 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 28,95 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,01 грн/долл., то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.
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