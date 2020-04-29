Курсы валют: доллар подешевел в обменниках

Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,25 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 29 апреля, снизилась на 5 копеек - до 27,25 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,60 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 29,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.