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Курсы валют: доллар подешевел в обменниках

10:36, 29 апреля 2020
Финансы
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Стоимость евро снизилась до 29,60 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,60 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 29,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

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