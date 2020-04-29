Доллар подешевел: свежие курсы валют
08:25, 29 апреля 2020Финансы
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Гривня по официальному курсу второй день подряд растет к доллару - до 27,05 грн/долл.
Курс к евро вырос до 29,43 грн/евро / фото УНИАН
Национальный банк Украины на среду, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на 5 копеек.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,43 грн/евро, что на 1 копейку выше предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 28 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,10 грн/долл., то есть гривня после снижения накануне выросла к доллару на 4 копейки.
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