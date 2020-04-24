Доллар дешевеет: свежие курсы валют
08:25, 24 апреля 2020Финансы
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Гривня по официальному курсу второй день подряд выросла к доллару - до 27,01 грн/долл.
Курс к евро вырос до 29,14 грн/евро / фото УНИАН
Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,01 грн/долл., то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на четыре копейки.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,14 грн/евро, что на 28 копеек выше предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 23 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня после однодневного снижения выросла к доллару на три копейки.
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