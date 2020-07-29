К середине недели гривню удалось стабилизировать

Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,47 грн/евро

Национальный банк Украины на четверг, 30 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару осталась на уровне предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,47 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 29 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,69 (29 июля – 27,68)

100 EUR – 32,47 (29 июля – 32,45)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,65/27,67 грн/долл., к евро – 32,41/32,43 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 29 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,68 гривни/доллар, то есть гривня начала укрепляться по сравнению с показателями прошлой недели. Официальный курс гривни к евро на 29 июля был установлен на уровне 32,45 гривни/евро.

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