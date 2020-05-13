Доллар подешевел в обменниках: почем сегодня продают валюту

Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 26,99 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 13 мая, снизилась на 6 копеек, до 26,99 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 9 копеек и составила 29,20 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,69 грн за доллар, евро – 28,70 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на две копейки.