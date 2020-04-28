Падение спроса украинцев на кредиты стало самым большим за 5 лет

Также уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты населению.

Банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса «Об условиях банковского кредитования», проведенного Национальным банком Украины с 19 марта по 9 апреля.

Согласно релизу по результатам опроса, опрошенные учреждения ожидают снижения активности кредитования, замедления притока средств клиентов и роста всех рисков, прежде всего - кредитного.

«Для кредитов бизнеса наибольшее падение в прошлом квартале произошло в сегментах долгосрочных кредитов и кредитов в иностранной валюте, зато спрос на краткосрочные займы медленно рос. Запросы на реструктуризацию долга достигли максимума с третьего квартала 2017 года. Именно этот фактор и потребность в пополнении запасов и оборотных средств были определяющими для спроса со стороны крупных предприятий в первом квартале», - говорится в сообщении.

При этом со стороны малого и среднего бизнеса снижается спрос на кредиты для пополнения оборотного капитала и капитальных инвестиций. Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий.

«Также в прошлом квартале уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса. Для крупных заемщиков основной причиной респонденты указали более жесткие условия в части размера кредита или кредитной линии, а для малых и средних предприятий - требования к залогу», - сообщается в релизе.

Падение спроса со стороны населения на кредиты в первом квартале стало самым большим с 2015 года, отметили в НБУ. Для потребительского кредитования это связано с уменьшением расходов на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты. В первом квартале банки ужесточили стандарты ипотечного и потребительского кредитования из-за инфляционных рисков, ожидания снижения общей активности и платежеспособности потребителей.

Также уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты населению. Банки отмечают, что в целом в прошлом квартале резко вырос уровень всех рисков, в том числе кредитный риск - больше, а риск ликвидности - меньше.

«В следующем квартале, а также в ближайшие 12 месяцев в целом банки ожидают дальнейшего сокращения спроса населения и бизнеса на кредиты. Такое мнение отражает перелом предыдущих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли положительные ожидания относительно роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса и по условиям кредитования. Большинство банков также ожидают резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля», - сообщается в релизе.

В то же время, по данным опроса, банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах. Часть банков ожидает оттока средств клиентов. Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со второго квартала 2014 года. В следующем квартале, по данным опроса, банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски.

Опрос проводился с 19 марта по 9 апреля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе правительство и Национальный банк должны презентовать программы ипотеки для населения по ставке около 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам.

Национальный банк Украины с 24 апреля снизил учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снизилась седьмой раз подряд - после снижения в марте и январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.