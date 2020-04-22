ООН выделит Украине $140 миллионов для борьбы с коронавирусом

Правительство планирует направить эти средства в регионы, расположенные возле линии разграничения на Донбассе.

Организация Объединенных Наций выделит Украине 140 миллионов долларов для борьбы с COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на ежедневном совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19.

По словам Шмыгаля, ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 миллионов долларов.

«Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены возле линии разграничения», - заявил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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