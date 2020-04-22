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Сети аптек в Киеве снизили торговую наценку на медицинские маски до гривни - АМКУ

15:22, 22 апреля 2020
Финансы
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 Маски в некоторых столичных аптеках будут стоить до 1 грн, заявили в АМКУ / Фото: УНИАН

Об этом в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн", - написал он.

По его словам, АМКУ получил соответствующие письма и заверения от таких компаний:

  • Альго-Фарм",
  • "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка),
  • "Аптека НЦ”,
  • "Аптекарь",
  • "Виталюкс",
  • "Сириус-95" ("Желаем здоровья"),
  • "Столичный медицинский альянс" ("Страна здоровья"),
  • "Фармация".

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Кроме того, Хмельницкий добавил, что сеть "АЛЬГЕН - ФАРМ" полностью убрала торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а коммунальное предприятие "Фармация" (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек).

В АМКУ отметили, что ожидают информацию и от других аптечных сетей.

"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - отметил Хмельницкий.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Антимонопольный комитет Украины открыл дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.

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