Сети аптек в Киеве снизили торговую наценку на медицинские маски до гривни - АМКУ
Сети аптек в Киеве снизили торговую наценку на медицинские маски до 1 грн во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины.
Об этом в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
"Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн", - написал он.
По его словам, АМКУ получил соответствующие письма и заверения от таких компаний:
- Альго-Фарм",
- "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка),
- "Аптека НЦ”,
- "Аптекарь",
- "Виталюкс",
- "Сириус-95" ("Желаем здоровья"),
- "Столичный медицинский альянс" ("Страна здоровья"),
- "Фармация".
Читайте такжеКерівник Держпродспоживслужби Ольга Шевченко: "Купувати маски з рук без документів – відповідальність самих покупців"
Кроме того, Хмельницкий добавил, что сеть "АЛЬГЕН - ФАРМ" полностью убрала торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а коммунальное предприятие "Фармация" (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек).
В АМКУ отметили, что ожидают информацию и от других аптечных сетей.
"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - отметил Хмельницкий.
Как сообщал УНИАН, 30 марта Антимонопольный комитет Украины открыл дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире