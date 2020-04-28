В Украине расширят программу дешевых кредитов для бизнеса

В частности, планируется расширить программу кредитованием оборотного капитала и кредитным рефинансированием.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует дополнить программу кредитования малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

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Об этом сообщил руководитель Офиса развития малого и среднего бизнеса при Минэкономики Андрей Слабинский во время онлайн-конференции «Восстановление местной экономики. Как государственная и местная власть могут поддерживать местный бизнес во время и после карантина».

«Интересно то, что совсем недавно, 15 апреля, были внесены изменения в программу, и уже в эти дни ведется работа над новыми дополнениями, чтобы дополнительный кредитный ресурс для предпринимателей, которым он нужен, был доступен», - сказал он.

В частности, по словам Слабинского, планируется расширить программу двумя новыми компонентами: кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет) и кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 3 млн грн c 2 млн грн.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, принятые изменения позволяют увеличить до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Кроме того, расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы – их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 млн грн. Также расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели, на пополнение оборотного капитала.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.