В США одобрили дополнительную помощь малому бизнесу и больницам на $500 миллиардов

Многие компании не успели получить финансирование, выделенное на эти цели ранее, до того, когда средства иссякли.

Американский Сенат одобрил законопроект о выделении дополнительных 484 миллиардов долларов на помощь малому бизнесу и больницам в рамках усилий Конгресса по преодолению исторического кризиса в экономике и здравоохранении, вызванного эпидемией коронавируса.

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Президент США Дональд Трамп через Твиттер поддержал законопроект, предусматривающий пополнение фондов для некоторых элементов крупнейшего пакета антикризисной помощи в американской истории объемом 2 триллиона долларов, принятого в марте, пишет “Голос Америки”.

«Я призываю Сенат и Палату представителей принять Закон об укреплении Программы защиты выплаты зарплат и здравоохранения с дополнительным финансированием (этой программы — ред.), больниц и тестирования. После того, как я подпишу этот законопроект, мы начнем обсуждать следующую законодательную инициативу с фискальными льготами», – написал Трамп перед голосованием во вторник.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил журналистам во вторник, что конгрессменов попросили вернуться в Вашингтон к 10 утра в четверг для принятия законопроекта. После этого Трамп сможет подписать документ, придав ему силу закона.

Большая часть дополнительного финансирования предназначена для малого бизнеса, который упустил возможность получить выделявшиеся ранее антикризисные средства.

Хойер отметил, что дополнительные деньги в объеме 320 миллиардов долларов, выделяемые на Программу защиты выплаты зарплат, включают помощь, ориентированную на предприятия, принадлежащие женщинам и представителям меньшинств, а также частным лицам, не имеющим доступа к банкам.

В рамках этой программы, если компания использует эту помощь для оплаты труда работников в ближайшие два месяца, то правительство берет на себя ответственность за эти расходы и компании не придется возвращать эти деньги.