В ООН прогнозируют сокращение 195 миллионов рабочих мест из-за пандемии

В ООН обеспечивают стратегию срочных социально-экономических мер реагирования, основанную на пяти элементах.

В ООН оценили потенциальные социально-экономические последствия пандемии коронавируса. Всемирный банк предупредил, что в этом году сложившаяся ситуация может привести к крайней нищете от 40 до 60 млн человек, причем Африка к югу от Сахары пострадает больше всего, за ней следует Южная Азия, а Международная организация труда ожидает, что эквивалент потерянных рабочих мест составит 195 млн.

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Мировая продовольственная программа прогнозирует, что 135 млн человек испытывают голод, еще 130 млн человек находятся на грани голода, передает kommersant.

В ООН обеспечивают стратегию срочных социально-экономических мер реагирования, основанную на пяти важнейших элементах:

защита служб и систем здравоохранения;

социальная защита и основные услуги;

защита рабочих мест и малых и средних предприятий, а также наиболее уязвимых производственных субъектов;

макроэкономические меры и многостороннее сотрудничество;

социальная сплоченность и устойчивость сообщества.

ООН собрала $697 млн из $2 млрд, которые нужны для оказания гуманитарной помощи странам из-за пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. План по сбору средств анонсировал 25 марта генсек ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что деньги пойдут беднейшим странам мира, пострадавшим из-за распространения вируса.

В ООН прогнозировали, что COVID-19, скорее всего, унесет жизни не менее 300 тыс. жителей африканского континента. Согласно исследованию Экономической комиссии ООН, только Африка нуждается в экстренном финансировании в размере $100 млрд.

Как сообщал УНИАН, ООН выделит Украине $140 млн для борьбы с коронавирусом.