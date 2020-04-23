Перспективы валютного рынка: в Нацбанке рассказали, от чего будет зависеть курс гривни

В НБУ отметили, что цель регулятора – низкая и стабильная инфляция, а не удержание курса.

Целью Национального банка Украины является поддержка низкой и стабильной инфляции, а не удержание курса гривни на определенном уровне. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий во время брифинга.

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«У нас политика плавающего курсообразования, курс формируется рынком. У Нацбанка безусловно есть прогнозы относительно курса, но мы их не публикуем, так как эти прогнозы могут восприниматься как цель. В то же время цель НБУ – низкая и стабильная инфляция, а не удержание курса на каком-то определенном уровне», - сказал Чурий.

Замглавы НБУ отметил, что за последнее время произошло много событий, которые будут влиять на курс разнонаправленно. В частности, в качестве одного из таких факторов он назвал уменьшение экспорта, произошедшее одновременно с уменьшением импорта.

«Уменьшился также потребительский спрос, есть также некоторые движения на рынке капитала, и не только в Украине, а и в мире, что безусловно влияет на ситуацию на валютном рынке и на курсовую динамику», - сказал замглавы Нацбанка.

Комментируя обвал цен на нефть и его влияние на курс, Чурий отметил, что курс формируется благодаря многим факторам, и один из них - это цены на энергоносители, но нужно также учитывать динамику других факторов.

«С другой стороны, также есть очень много неопределенности относительно дальнейшей динамики развития мировой экономики. Мы видим уменьшение спроса не только в Украине, но и в других странах мира, что будет негативно влиять на спрос на товары украинского экспорта», - сказал Чурий.

Замглавы НБУ также отметил, что есть и положительная сторона, ведь большая часть украинского экспорта – почти 50% - это продовольствие, продукты агропромышленного сектора.

«Мы видим сегодня, что по ним динамика не такая негативная, как по энергоносителям, например. Это будет поддерживать приход валютной выручки на наш рынок и таким образом создавать предложение валюты», - подчеркнул Чурий.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам НБУ, украинская экономика вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.