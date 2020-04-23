НБУ спрогнозировал последствия коронавируса: экономика Украины упадет на 5%

По прогнозам НБУ, в дальнейшем возобновит рост на уровне 4%.

Вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса, украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

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Как сообщается в материалах НБУ, негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. "Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года", - говорится в материалах НБУ.

Отмечается, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.

По данным Минэкономики, в январе-феврале 2020 года падение ВВП составило 0,2%.

В министерстве ожидают, что коронавирус и мероприятия по борьбе с ним повлекут серьезные последствия для отечественной экономики, особенно в первом полугодии.

Кабинет министров в конце марта ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год. В частности, согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6% с 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных 3,9%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.