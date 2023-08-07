Хакеры имели доступ к сетям "НПО Машиностроения" с конца 2021 до мая 2022 года.

Хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети российской корпорации, которая производит баллистические и крылатые ракеты.

Как сообщает Reuters, речь идет о "НПО Машиностроения". Сообщается, что связанные с северокорейским правительством группы кибершпионов ScarCruft и Lazarus тайно устанавливали незаметные цифровые "черные ходы" в системы НПО "Машиностроение", расположенного в подмосковном Реутове.

"Элитная группа северокорейских хакеров тайно проникала в компьютерные сети одного из крупнейших российских разработчиков ракет в течение пяти месяцев прошлого года", - говорится в материале.

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Отмечается, что хакеры имели доступ к сетям "НПО Машиностроения" с конца 2021 до мая 2022 года.

На данный момент не сообщается о том, какая информация могла быть просмотрена и утечка каких данных зафиксирована.

Война в Украине и хакеры

2 мая стало известно, что хакеры из команды "Кибер сопротивление" взломали электронные почты первого зампреда комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, которого власти Великобритании обвинили в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

30 июля 2023 года моряки Военно-Морского Флота Российской Федерации получили хакерское "поздравление" с праздником, который содержал "троянскую" программу.

В августе 2023 года хакеры взломали сайт МосгорБТИ. Хакеры якобы получили доступ к информации о владельцах недвижимости в Москве и слили их Украине. Эту группу хакеров связывают с кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис не работал два дня. Кроме того, они взяли на себя ответственность за взлом сайта системы фонда "Сколково" в мае 2023 года.

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