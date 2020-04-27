Документы принимают только день: правительство объявило “срочный” конкурс на нового главу налоговой

Документы от претендентов будут приниматься до 27 апреля, 28 апреля должен состояться конкурсный отбор.

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы.

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Соответствующее объявление о вакансии размещено на сайте правительства.

Согласно объявлению, председателю налоговой службы предлагается должностной оклад на уровне 29 400 грн плюс надбавки.

Документы от претендентов на эту должность будут приниматься до 27 апреля включительно, конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

В последнее время работа двух ведомств подвергалась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора председателя налоговой службы Кабмин 8 мая 2019 года назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная налоговая служба официально заработала в Украине с августа прошлого года, а таможенная служба - с декабря.