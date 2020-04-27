Карантин оставил без работы почти 280 тысяч украинских предпринимателей

В частности, 211 тысяч украинских ФОПов работали на рынках.

В связи с карантином и запретом на некоторые виды деятельности около 277 тысяч украинских физлиц-предпринимателей (ФОП) остались без работы.

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Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

При этом большинство из них – 76%, или более 211 тысяч ФОПов, – связаны с работой на рынках. Также без работы остаются более 14,7 тысячи предпринимателей в сфере плановой медицины и стоматологии, 13,6 тысячи в сфере образования, 10,4 тысячи – в сфере развлечений, 8370 – в сфере туризма, 8434 – спорта, 8251 – в сфере индивидуальных услуг, 1791 – транспорта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен в среду, 30 апреля, рассмотреть вопрос о возобновлении работы почти 300 продовольственных рынков с соблюдением жестких санитарных норм.

11 марта правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже карантин был продлен до 24 апреля, а потом до 11 мая.

С 17 марта и до окончания карантина в стране запрещена работа заведений общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.

31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина, однако уже 16 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.