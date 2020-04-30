Кабмин выделил 1,6 миллиарда гривень помощи для ФОПов, имеющих детей

Помощь положена на период карантина семьям с детьми до 10 лет.

Правительство выделило средства в сумме 1,6 миллиарда гривень из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей (ФОП), избравших упрощенную систему налогообложения, которые относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

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Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики", - цитирует пресс-служба Лазебную.

Министр уверена, что в ближайшее время, после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает. Такое решение правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей ФОПов.

В министерстве также напомнили, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которое было принято 22 апреля, пособие на детей физлицам-предпринимателям, относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 гривень, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривень).

Отмечается, что выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 миллиардов гривень.

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере 1 тысячи гривень отдельным категориям населения.