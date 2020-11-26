Решение Кабмина стало важным шагом на пути к выполнению плана по финансовому оздоровлению предприятия.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение, согласно которому Запорожский титано-магниевый комбинат включен в перечень объектов большой приватизации.

Решение, согласно закону "Об исполнительном производстве", позволит остановить все исполнительные производства в отношении ЗТМК, разблокировать счета комбината и обеспечить его стабильную работу.

Как указывает Фонд госимущества, который является распорядителем государственных имущественных прав на предприятие, решение Кабмина стало важным шагом на пути к выполнению плана по финансовому оздоровлению предприятия. Уже к апрелю 2021 года Фонд госимущества рассчитывает увеличить объемы производства на ЗТМК на 50%.

Арест счетов ЗТМК связан с накопленными предприятием долгами по электроэнергии в сумме более 1,2 миллиарда гривень. Виновником нынешнего положения дел считаю бывшего руководителя предприятия Владимира Спивака, тесно связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Напомним, в 2013 году компания Tolexis Trading Limited, входящая в DF Group Дмитрия Фирташа, получила 49% акций ЗТМК в обмен на пакет инвестиций размером $110 миллионов. Инвестиционные обязательства выполнены не были.

Фонд госимущества подчеркивает, что приватизационный аукцион по ЗТМК состоится только после завершения расследований НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций комбината государству. Согласно новому уставу ЗТМК, зарегистрированному ФГИ 23 ноября, структуры Фирташа утратили приоритетное право приобрести государственный пакет акций комбината.

Государству принадлежит 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, являющегося единственным производителем губчатого титана в Европе.

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Автор: УНИАН