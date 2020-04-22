Кабмин хочет направить в бюджет большую часть прибыли "Приватбанка" и "Нафтогаза"

Правительство поручило разработать соответствующий проект постановления.

Кабинет министров разработает проект постановления по утверждению базового норматива отчисления дивидендов из чистой прибыли по итогам работы в 2019 году для предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а именно 75% для "ПриватБанка" и 95% для НАК "Нафтогаз Украины".

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Соответствующее поручение было дано на сегодняшнем заседании правительства после обращения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

"Разработать и прислать на рассмотрение Кабинета министров проект постановления правительства об утверждении базового норматива отчислений части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства", - сказал Петрашко.

Как добавил министр финансов Сергей Марченко, предлагается установить базовый норматив для "ПриватБанка" на уровне 75%, а для НАК "Нафтогаз Украины" – на уровне 95%

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%.

В июле "Нафтогаз" в судебном порядке оспорил обязательство компании выплатить государству 90% дивидендов от прибыли за 2018 год.