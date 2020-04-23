Гривня второй день подряд растет к доллару

Нацвалюта по официальному курсу второй день подряд выросла к доллару - до 27,01 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,01 грн/долл., то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на четыре копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,14 грн/евро, что на 28 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,09/27,13 грн/долл., к евро – 29,24/29,28 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 23 апреля, снизилась на 15 копеек - до 27,25 грн за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 6 копеек - до 29,63 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 23 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня после однодневного снижения выросла к доллару на три копейки.