Гривня укрепилась после снижения накануне: сколько стоит доллар

Официальная гривня укрепилась к доллару на 3 копейки, но снизилась к евро на 6 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 23 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного снижения выросла к доллару на три копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,42 гривни/евро, что на 6 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,00/27,02 гривни/доллар, к евро – 29,34/29,37 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 22 апреля, осталась на уровне 27,40 гривни за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 6 копеек - до 29,69 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,08 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на одну копейку.