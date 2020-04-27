Гривня растет после падения накануне: сколько стоит доллар

Курс гривни укрепился к доллару на 4 копейки, а к евро - на 9 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 28 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,10 гривни/доллар, то есть гривня после снижения накануне выросла к доллару на 4 копейки.

Читайте такжеРезкий обвал: эксперты рассказали об украинских зарплатах после карантина

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,42 гривни/евро, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 часам котировки гривни к доллару установились на уровне 27,07/27,11 гривни/доллар, к евро – 29,37/29,41 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 27 апреля, выросла на 5 копеек - до 27,40 гривни за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,53 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на 13 копеек.