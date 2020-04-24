Гривня уходит на выходные в минусе: сколько стоит доллар

Курс гривни снизился к доллару на 13 копеек, а к евро - сразу на 19 копеек.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на 13 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,33 гривни/евро, что на 19 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,10/27,14 гривни/доллар, к евро – 29,27/29,31 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 24 апреля, выросла на 10 копеек - до 27,35 гривни за доллар., а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,58 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,01 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на четыре копейки.