Минфин впервые за месяц одолжил деньги внутри страны: привлек 10 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 5,4 млрд грн и 164,4 млн долл.

Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлекло сегодня в государственный бюджет 5,377 млрд грн, а также 53,3 млн долл. и 111,1 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривнах и долларах получены в результате продажи облигаций сроком обращения 97, 169 и 252 дня с доходностью 11,24%, 7,50% и 3,50% годовых соответственно.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 9,83 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате, нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Согласно данным на сайте Министерства финансов, решения не проводить торги принимались 10 и 31 марта, а также 7, 14 и 21 апреля.