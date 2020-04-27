Гордон рассказал о "яркой избирательности" при блокировании счетов Суркисов

Журналист раскрыл странный принцип применения закона от НБУ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о "яркой избирательности" при процедуре блокирования счетов братьев Суркисов в "ПриватБанке".

Об этом идет речь в блоге журналиста на сайте "Гордон".

"Приведу еще одну яркую иллюстрацию избирательности. Семейные деньги хранились на разных депозитах. И одни почему-то забрали, а другие нет. Например, связанным с "Приватом" лицом была признана бывшая жена Григория Суркиса – Полина Ковалик, с которой он на момент национализации банка официально не состоял в браке уже более 40 лет! И эти деньги забрали. Зато Ирина Магазова, расписанная с Игорем Суркисом, не была признана связанным лицом. Эти деньги оставили. Еще один бюрократический парадокс – связанным лицом признана лишь одна из дочерей Суркиса-младшего – старшая Марина, хотя младшая Яна в то время тоже имела депозитный счет в банке", - отметил он.

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По словам Гордона, аналогичная ситуация сложилась и в отношении списания сбережений отца братьев Суркисов и дочери Григория – Светланы.

"Особо циничным Игорь Суркис считает то, что в процессе национализации забрали деньги со счетов его племянницы Светланы, которые она открыла в пользу своих маленьких детей девяти и 13 лет. Эти средства в свое время откладывались в детскую копилку покойным мужем Светы – бизнесменом Стасом Стукальским, который погиб в ДТП в 2014 году и не имел никакого отношения к "ПриватБанку". А несовершеннолетнему сыну Григория Суркиса Славе повезло. У него тоже был счет в "Привате", но его почему-то не назвали связанным лицом и деньги не списали", - пишет Гордон.

По словам журналиста, никаких правовых объяснений такого принципа применения закона от НБУ, "ПриватБанка" и Фонда гарантирования вкладов не предоставлено.