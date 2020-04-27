Гордон рассказал о четырех фейках в вопросе возврата Суркисам вкладов в "ПриватБанке"

Из экономической истории, утверждает журналист, хотят сделать политическую.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о четырех фейках, связанных с возвратом семье Суркисов вкладов в "ПриватБанке".

Об этом Гордон пишет в своем блоге на одноименном сайте.

Журналист утверждает, что сегодня вокруг денег Суркисов развернулась нешуточная борьба, в том числе - информационная. По его словам, фейки созданы для того, чтобы из экономической истории сделать политическую.

"Фейк №1 – государство должно будет выплатить семье Суркисов 1 млрд грн. Неправда. По решениям судов в предыдущие годы им уже были возвращены деньги и произведены взаимозачеты", - отмечает Гордон.

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Вторым фейком, по его словам, является информация о том, что Суркисы связаны с собственниками "ПриватБанка". "И это, кстати, доказал уже не один суд", - подчеркнул Гордон.

"Фейк №3 – вернув деньги им, придется автоматически возвращать и всем другим пострадавшим вкладчикам "Привата". Опять неправда. Чтобы вернуть любому вкладчику его деньги, ему придется так же, как и Суркисам, пройти личную, долгую и выматывающую судебную процедуру", - поясняет журналист.

"Фейк №4 – если Суркисам отдать их деньги, это поставит под угрозу всю национализацию "ПриватБанка" и его нужно будет вернуть предыдущим владельцам. Опять неправда. Григорий и Игорь Суркисы судятся сугубо за возвращение своих вкладов, не оспаривая принадлежность "Привата", - написал он.