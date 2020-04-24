Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков

Один из них в СМИ называли подконтрольным сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру Януковичу.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Профин Банка" и "Укрбизнесбанка".

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Как сообщается на сайте фонда, 21 и 23 апреля государственный регистратор внес в госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций запись о ликвидации "Профин Банка" и "Укрбизнесбанка" соответственно.

В связи с этим Фонд гарантирования завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам данных банков.

Согласно сообщению, в рамках выплаты гарантированного возмещения фонд выплатил вкладчикам "Профин Банка" 36,7 миллиона гривень, что составляет 94,5% от общей гарантированной суммы.

В свою очередь, вкладчикам "Укрбизнесбанка" фонд выплатил 80,5 миллиона гривень, что составляет 77,6% от общей гарантированной суммы.

Как сообщал УНИАН, временная администрация фонда начала работу в "Профин Банке" с 20 января 2015 года на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

"Банк профессионального финансирования" (ранее - "Икар-Банк", г. Донецк) работал на рынке Украины с 1989 года и входил в группу небольших финучреждений.

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации "Укрбизнесбанка" 23 апреля 2015 года, а с 26 декабря 2014 года в банке работала временная администрация.

"Укрбизнесбанк" (г. Донецк) зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года. 99,4% банка принадлежало компании "Универсал-Л".

Председателем правления банка с 2003 по 2010 год являлся экс-глава Национального банка, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. В СМИ банк называли подконтрольным сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру Януковичу.