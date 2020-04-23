Fitch ухудшил прогноз рейтинга дефолта Украины в иностранной валюте

Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Украины на уровне "B".

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Украины на уровне "B", но ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".

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Об этом сообщила пресс-служба Fitch.

"Пересмотр прогноза с "позитивного" на "стабильный" отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на экономическое развитие Украины и ее бюджет. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично нивелируют улучшения в Украине в последние годы в плане снижения уровня долгов, нормализации перспектив роста после геополитических, экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность этого роста", – сказано в сообщении.

Также Fitch прогнозирует, что украинская экономика сократится на 6,5% в 2020 году в связи с негативным влиянием коронавируса, введенными украинской властью карантинными мероприятиями и девальвированной национальной валютой.

Также в агентстве ожидают, что украинская экономика сможет вырасти на 3,4% в 2021 году.

Кроме этого, Fitch акцентирует внимание украинской власти на важности продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) для полноценного восстановления экономики.

В агентстве подчеркнули, что следующий пересмотр суверенного рейтинга Украины запланирован на 4 сентября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в марте международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидало ускорения роста экономики Украины в 2020 году до 3,5% с 3,2% в 2019 году.