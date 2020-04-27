Новые правила финмониторинга: в НБУ объяснили, будут ли проверять владельцев мобильных кошельков

Идентификации подлежат пользователи технических электронных кошельков, открытие которых инициируется мобильным абонентом.

Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам, после вступления в силу закона о предотвращении отмывания доходов.

Об этом сообщается в разъяснении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В частности, в сообщении отмечается, что нормы Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу с 28 апреля этого года, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

"Поэтому беспокойство операторов мобильной связи из-за вступления в силу закона является необоснованным. После 28 апреля они, как и раньше, смогут без каких-либо ограничений предоставлять телекоммуникационные услуги", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что идентификации и верификации подлежат пользователи технических электронных кошельков, открытие которых инициируется мобильным абонентом, а также тех, которые используются для "технических целей" и не связаны с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

То есть, согласно сообщению НБУ, оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений. В то же время, если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках данного закона должны осуществить надлежащую проверку такого клиента, в том числе его идентификацию и верификацию.

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"Закон возлагает на финансовые учреждения определенные обязанности, в частности, с целью изучения их клиентов. В то же время Национальный банк установит длительный переходный период - до 1 января 2021 года, чтобы все участники рынка имели достаточно времени для настройки своих автоматизированных систем и перестройки внутренних процессов", - приводятся в релизе слова директора Департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы.

По его словам, Нацбанк до 28 июля 2020 года разработает и утвердит нормативные акты, которые урегулируют, в том числе, вопросы осуществления мероприятий по надлежащей проверке пользователей электронных кошельков. Со своей стороны финансовые учреждения смогут проводить с 1 января 2021 года надлежащую проверку пользователей имеющихся электронных кошельков.

"Что касается новых пользователей электронных кошельков, то финансовые учреждения должны осуществлять их надлежащую проверку в соответствии с собственными внутренними процедурами с учетом требований закона. Например, регулятор намерен предложить упрощенные процедуры идентификации пользователей лимитированных электронных кошельков", - говорится в сообщении.

По такой процедуре финансовые учреждения смогут идентифицировать клиента, получив от него копии его идентификационных документов (паспорт и идентификационный код) и фотофиксацию клиента с его документом, удостоверяющим личность (паспорт).

Как сообщал УНИАН, украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись, либо проводить видеоидентификацию.

Справка УНИАН. BankID представляет собой систему Национального банка для электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым и коммерческим услугам.